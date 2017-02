Sur Mourinho gikk fra intervju

United sløste med sjansene og greide ikke å utnytte tetkvartettens poengtap til å kutte luken, slik byrival Manchester City gjorde. United er på sjetteplass, fire poeng bak den viktige 4.-plassen.

Mourinho antydet at dommer Mike Jones var for snill med Hull i kampen på Old Trafford. Da intervjueren fra BBC ba ham om å utdype, svarte portugiseren surt: - Om du ikke kan fotball, bør du ikke ha mikrofon i hånden.

Så gikk han bare.

Mourinho rakk å anklage dommerne for dobbeltmoral. Han viste til at Liverpool-manager Jürgen Klopp sa at fjerdedommeren i tirsdagens kamp mot Chelsea hadde sagt til ham "jeg liker lidenskapen din".

- I dag sa en fjerdedommer til en manager at han likte lidenskapen hans. I dag fikk jeg beskjed om at jeg enten måtte sette meg ned eller bli sendt på tribunen, sa Mourinho.

