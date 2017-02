Bergeruds Holstebro slo Skanderborg

Det ble seksmålsseier til vertene etter en 41 dager lang spillepause. Fredagens triumf gjør at Holstebro befester sin posisjon som tabelltreer på øverste nivå i dansk herrehåndball. Burvokter Bergerud og hans lagkamerater har 24 poeng etter 17 kamper. Aalborg leder an med 28 poeng. Skanderborg har på sin side kun to lag bak seg på tabellen.

Holstebro ledet 16-11 til pause fredag. Det forspranget ga de aldri fra seg.

Torbjørn Bergerud hadde en redningsprosent på 35 i oppgjøret. Den norske 22-åringen spilte nylig et strålende VM for Norge.

- Jeg har kontrakt med Holstebro til 2019 og skal ikke vekk herfra på en stund, sa han om håndballframtiden til NTB tidligere fredag.

