Falla vil åpne VM-stafetten

Fredag viste Gjerdrum-løperen hvorfor hun er regjerende olympisk mester i sprint. Falla var i egen klasse på Lygna og ble norgesmester på favorittdistansen for fjerde gang.

Sprinten og lagsprinten står høyest på prioriteringslista også under Lahti-VM om en knapp måned, men 26-åringen har samtidig ikke gitt opp å realisere en annen stor drøm: Plass på det norske stafettlaget.

- Etappe nummer én, svarer Falla kontant da NTB vil vite hvilken stafettetappe hun ønsker seg.

- Gå i felt og kjempe kvinne mot kvinne. Det liker jeg, tilføyer hun.

Vil vise form

Falla røper hun videre at hun også vurderte å stille til start på torsdagens 10 kilometer i klassisk stil på Lygna - for å gjøre et forsøk på å slå seg inn på den distansen i VM. Det endte hun opp med å droppe.

I stedet kommer hun til start på lørdagens fellesstart med skibytte. Den distansen vil hun bruke til å legge inn en god søknad om å få gå mer enn sprintene i Lahti.

- Det er ikke direkte sagt at dersom man går fort lørdag, får man gå stafett i VM, men det skader aldri å vise form og at man kan henge med de beste. Jeg håper jeg får vist det, så får Vidar (Løfshus) og Roar (Hjelmeset) avgjøre om det er godt nok, sier Falla.

Marit Bjørgen, Heidi Weng og Ingvild Flugstad Østberg er trolig sikre norske kort på stafettlaget i VM. Dermed gjenstår én plass.

- Jeg ser at det kan være en mulighet, men det er mange som ønsker seg den stafettetappen. Du har Astrid (Uhrenholdt Jacobsen), Ragnhild (Haga) og Kathrine (Harsem), som alle kan gå veldig bra, sier Falla.

Ikke lettskremt

Gjerdrum-løperen føler samtidig at hun har gode kort på hånden og gir landslagsledelsen følgende argumenter å tygge på.

- Jeg føler jeg har veldig stigende form og at det er mye som kjennes bra ut for meg. I tillegg har jeg mye rutine, og det skal litt til for å skremme meg. Jeg er sterk mentalt, og skulle jeg gå VM-stafetten, er ikke det noe jeg gruer meg for.

Hovedmålet i Lahti forblir likevel sprinten. Der seiler Falla opp som en klar gullkandidat, men selv rangerer hun svenske Stina Nilsson først.

- Jeg har mål om en medalje. Selvfølgelig har jeg lyst til å vinne, men jeg har gått mesterskap før og vet hvor hardt det er. Jeg har fått juling av Stina Nilsson noen ganger i det siste, så hun blir den største favoritten. Jeg har imidlertid ikke gitt opp, sier Falla.

Tvillingbroren hjelper

Nå handler alt om å spisse formen inn mot sesongens store høydepunkt. I det arbeidet får hun god hjelp av sine aller nærmeste.

- Den siste uka på Lillehammer har jeg trent mye med broren min på å gå oppløp i høy fart. Jeg har ligget bak ham, og han har pushet meg side-ved-side for å få den beste matchinga.

Marius Caspersen Falla er selv en god sprinter, men har slitt med sykdom denne sesongen.

- Da bruker jeg ham for hva det er verdt, smiler Maiken.

Tvillingbroren får en rolle også i ukene som kommer.

- Jeg skal bruke ham når jeg er hjemme. Han er min nærmeste nabo på Lillehammer, og han er lett å få med på tur, smiler Falla.

Heidi Weng og Kathrine Harsem tok sølv og bronse på fredagens sprint.

