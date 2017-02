Tande på toppen

For der Tande opplever en enorm interesse, toppet med to rennseirer i hoppuka, og annenplass i verdenscupen - trøbler lagkameratene enormt.

Flere av dem må bli igjen hjemme når Kongsberg-hopperen i helgen tester den ombygde skiflygingsbakken i Oberstdorf for første gang.

- Jeg merker litt forskjell fra i fjor, ja. Da var vi hele tiden flere norske der oppe og du hadde noen å snakke med på toppen. Nå går det for det meste i polsk, tysk eller slovensk i tårnet, sier Tande til NTB.

Anders Fannemel, Johann André Forfang og Joachim Hauer må alle bli hjemme i et siste forsøk på å finne VM-formen.

- Jeg håper de finner på noe lurt under samlingen hjemme, slik at jeg snart får litt selskap igjen på toppen av hoppbakken, sier 23 år gamle Tande.

Norge, riktignok uten Tande på laget, tok laggullet under ski-VM i Falun for to år siden.

Viste fram kjæresten

Kampen om sammenlagtseieren i Raw Air kan også bli vanskelig dersom Norge surrer i lagkonkurransene. Dersom Norge ikke skulle komme til finaleomgangene, vil Tande miste mange poeng i sammendraget.

- Jeg er ikke bekymret for mulighetene i lagkonkurransene. Jeg vet at de andre har et veldig høyt nivå inne, men de har slitt med kombinasjonen av teknikk og utstyr, sier Tande.

Like ensom er ikke Tande utenfor bakken. Tidligere i uken fikk han stor oppmerksomhet da han for første gang viste fram kjæresten Anja Nymoen Søberg (19). Det skjedde under en seanse på Hadeland Glassverk onsdag hvor Tande var med og blåse glass da premiene til Raw Air ble laget.

- Jeg er veldig fornøyd. Hun er en veldig snill og søt jente, sa en tydelig forelsket Tande til NTB.

Mobbes for 242 meter

Skiflyging i Vikersund avgjør hele Raw Air. Tre konkurranser i mammutbakken vil avgjøre kampen om millionpremiene. Helgens renn i Oberstdorf er siste gjennomkjøring.

- Det er veldig viktig med en gjennomkjøring i skiflyging. Jeg har alltid sagt at jeg blir bedre jo større bakken blir, men jeg har aldri klart å få det helt til i skiflyging, innrømmer Tande.

- Jeg har brukt mye tid på hvordan jeg skal fly bedre i skiflyging. Jeg har en tendens til å stikke ut av bakken for tidlig. Jeg må bare jage etter skiene hele veien nedover, ikke havne for mye bakpå, sier Kongsberg-hopperen.

Spesielt én ting ergrer Tande, for selv om han er Norges beste hopper i vinter, mobbes han for prestasjonene i mammutbakkene med en personlig rekord på 242 meter.

- Jeg er fortsatt den som har hoppet kortest på det norske landslaget. Jeg var veldig fornøyd da jeg kom over 240 meter sist vinter, men de andre sa raskt at jeg fortsatt hadde hoppet kortest. Jeg får høre det mye, men jeg prøver å si at jeg i det minste satte nedslag. Da kontrer de bare og sier at det ikke står om man har nedslag eller ikke ved persen. Jeg er den eneste med nedslag over 240 meter, poengterer Tande overfor NTB.

(©NTB)