Lundby skuffet i Østerrike 

Etter to strålende uker ble lørdagens verdenscuprenn et aldri så lite tilbakesteg. Lundby slet med å få taket på den østerrikske normalbakken. Både i prøve- og førsteomgangen var hun et stykke bak de aller beste.

Lundby klarte bare 82,5 meter i sitt første hopp. Hun hevet seg i finalen og hoppet to og en halv meter lenger. Hun klatret én plassering på resultatlista.

- Bedre av Maren. Hun er fortsatt litt langt framme på foten, men bedre og mer energi i dette hoppet. Bra stil på hoppingen var det også. Likevel vet vi at Maren kan enda bedre, sa NRKs hoppekspert Anders Jacobsen.

Sara Takanashi tok sin 51. seier i verdenscupen etter svev på 87,5 og 91 meter. Japaneren var i delt ledelse med hjemmehåpet Chiara Hölzl etter første omgang, men sistnevnte sviktet da det gjaldt som mest. Takanashi slo tyske Katharina Althaus med 4,2 poeng.

Lundby endte totalt 22,4 poeng bak teten. Den norske hoppstjernen hadde vunnet to av de fem siste verdenscuprennene før lørdagens konkurranse. Forrige helg ble hun nummer én og to i rumenske Rasnov.

Anniken Mork klarte ikke å ta seg videre til finaleomgangen. Med bare 70 meter endte hun på 34.-plass.

Det er nytt renn i Hinzenbach søndag.

