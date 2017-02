Sundby vil ha med "utbryterne" til VM

Sundby tok et overlegent NM-gull i skiathlon på Lygna etter å ha bidratt til å sprenge feltet tidlig. Sølvvinner Niklas Dyrhaug, bronsevinner Didrik Tønseth og Sjur Røthe utgjorde resten av tetkvartetten som dominerte store deler av løpet.

Etter målgang var Sundby klar på hvem han mener bør få grønt lys til å gå skiathlon i VM.

- Jeg er stolt av den firergruppa vi fikk til foran der. Det var gutter som virkelig ville vise seg fram, og som har lyst til å gå denne distansen i VM. Jeg regner med at det er de samme som får gå der. Jeg tror vi sammen har mye kapasitet og kan være i stand til å gjøre det samme i Lahti, sa han.

Dyrhaug gamblet og vant

Sølvvinner Niklas Dyrhaug forstår Sundbys vurdering.

- Dette var et viktig løp for veldig mange, og vi var fire løpere som gikk fra resten med ganske mye. Klart det er ikke noe dårlig tips det, men det er ikke jeg som skal ta ut det laget, sa han til NTB.

Tydal-løperen var den første til å innrømme at mye sto på spill på Lygna.

- Det var mange som kjempet om de samme plassene på tremila i Lahti, så jeg hadde litt kniven på strupen. Det var et tungt valg å stå over 15-kilometeren torsdag, i og med at det var en potensiell gullmulighet for meg. Det var gambling, men jeg tror i ettertid at det var lurt, sa Dyrhaug.

- Føler du deg nå sikker på din plass på tremila i VM?

- Det er som sagt ikke jeg som tar ut laget, men jeg kunne vel ikke lagt inn en mye bedre søknad, sa han.

Røthe håper

En god søknad la også bronsevinner Didrik Tønseth inn. Mye tyder på at også han kan gjøre seg klar for VM-start på skiathlon i Lahti. I så fall gjenstår én plass på laget.

Den vil Sjur Røthe gjerne ha. Vossingen viste form med fjerdeplassen på den klassiske tremila i Falun sist helg, og lørdag ble det ny fjerdeplass på Lygna.

- Sjansene er gode. Jeg skulle selvfølgelig ha spurtet ned hele gjengen og vunnet, men jeg gjør en solid jobb, sa Røthe om egne VM-sjanser etter målgang.

Han hadde fått tydelig beskjed fra landslagsledelsen om hva som sto på spill.

- Det har vært veldig grei kommunikasjon. Jeg har fått klar beskjed om at jeg måtte gå fort disse to helgene, og nå står jeg igjen med to fjerdeplasser. Det må være bra, sa Røthe.

Krog utfordreren

Den fremste utfordreren til de fire som dominerte lørdagens NM-tremil synes å være Finn Hågen Krogh. Finnmarkingen har hatt VM-skiathlon som et uttrykt mål i lang tid. Lørdag ble han nummer sju.

Etter målgang avviste Krogh at han allerede har fått klarsignal til å gå tremila i VM.

- Det har jeg ikke gjort, så jeg er spent. Jeg er klar på at jeg heller vil gå tremila enn lagsprint i VM. Det er den individuelle sprinten og tremila jeg har sett for meg hele veien, og med en positiv formkurve fram mot VM tror jeg at jeg kan gjøre det bra, sa han.

- Hva gjorde dette rennet med dine sjanser?

- Det er alltid smart å gå gode skirenn, men i et uttak vil alltid skjønn bli brukt, og jeg håper det faller til min fordel for en gangs skyld, sa han.

