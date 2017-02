Kombinert: Rydzek vant igjen, Schmid falt fra

Rydzek tok dermed sin åttende individuelle verdenscuptriumf i vinter. Seieren gjør at tyskeren stiller i Lahti-VM i gul ledertrøye.

Schmid hadde et brukbart utgangspunkt etter hoppdelen. Trønderen gikk ut i sporet som nummer sju, men klarte ikke å holde tritt med de aller beste. Allerede etter 3,5 kilometer måtte 33-åringen slippe ryggen til Rydzek, som tok opp jakten på løperne foran seg.

Til slutt var Schmid i mål 1.16 minutter bak vinnertiden. Tidligere på dagen gjorde han et svev på 130 meter i den sørkoreanske bakken

Oppløftende

Selv om Schmid falt ned tre plasser etter 10-kilometeren, kan han uansett se tilbake på en oppløftende verdenscuphelg. Han gjorde sesongbeste med lørdagens femteplass.

Håvard Klemetsen ble nest best av de norske løperne med sin 15.-plass. Kombinertveteranen endte 2.18,4 minutter bak Rydzek. I hoppbakken landet han på 125 meter.

For Truls Sønstehagen Johansen ble det en 21.-plass etter å ha gått seg opp seks plasseringer. Han gjorde et hopp på 113 meter.

Prøve-OL

Espen Bjørnstad var nummer 23 før langrennet. Det ble også den endelige plasseringen. Både Sindre Ure Søtvik og Harald Johnas Riiber lå på delt tiendeplass etter hoppdelen, men duoen fikk det tungt i sporet. Riiber falt ned til 24.-plass, mens Søtvik ble nummer 29.

Mario Seidl var som lørdag best i hoppbakken med sine 142 meter. Ikke overraskende ble østerrikeren enkelt tatt igjen av Rydzek og Frenzel, men for annen dag på rad kunne han glede seg over en plass på pallen

Helgens verdenscuprenn var en del av prøve-OL. Pyeongchang arrangerer vinterlekene om ett år.

