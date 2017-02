Norge møter Danmark i Davis Cup

Frederik Nielsen vant begge sine singlekamper og vant også double sammen med Thomas Kromann da marokkanerne ble beseiret 4-1 i Aarhus. Søren Hess-Olesen vant en singlekamp og tapte en.

Vinner Norge over danskene 7.-9. april, blir det opprykkskamp mot Slovenia eller Sør-Afrika i september. Norge spiller på nivå 2 i europeisk-afrikansk sone.

Bratholm-debut

For Norge ble det bare en singlekamp på hver av de beste spillerne i 4-0-seieren over Latvia. Simen Sunde Bratholm slapp til i single søndag, etter at Casper Ruud og Viktor Durasovic hadde sikret avansement med tre seirer de to første dagene.

Bratholm tapte første sett mot Rudolfs Mednis, men vant de to neste i tiebreak og kunne smykke seg med seier i debuten. Siden kampen om avansement var avgjort, var kampen redusert til best av tre sett.

- En viktig erfaring for Simen å komme i gang i Davis Cup, sa Norges lagkaptein Anders Håseth til Tennis-Norge.

Den siste singlekampen ble ikke spilt.

Viktig

Mange høyt rangerte tennisspillere dropper Davis Cup, spesielt i kamper på lavere nivå og tidlige runder. Casper Ruud synes ikke om det.

- Jeg synes Davis Cup er noe man burde stille opp i. Jeg har planer om å gjøre det så langt fram jeg kan se, iallfall. Jeg gleder meg til neste runde og er klar til det, sier han til Tennis-Norge.

