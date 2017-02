Varden Meråker tok NM-gull på kvinnestafetten

Varden Meråker med Anniken Jørgensen, Kathrine Harsem og Marthe Kristoffersen tok klubbens sjette NM-gull. Laget var til slutt 23,9 sekunder foran Lillehammer med Annika Taylor, Marthe Bjørnsgaard og Barbro Kvåle på laget.

- Dette gullet har betydd alt for meg. Jeg har vært uten noe lag bak meg denne sesongen, så jeg gikk for hele bygda, sa ankerkvinnen Kristoffersen.

Øystre Slidre med Mari og Hilde Eide og Maren Wangensteen var 1.12 minutter bak.

Gjøvik i tet

Landslagsløper Ingvild Flugstad Østberg gikk knallhardt ut for Gjøvik. Hun fikk bare VM-uttatte Mari Eide fra Øystre Slidre med seg, men det gikk ikke lenge før hun var alene i tet på åpningsetappen.

Susann Sagstuen gikk ut på sin annen etappe med et forsprang på over minuttet til Øystre Slidre. En av forhåndsfavorittene Lillehammer og tittelforsvarer Heming var 1.12 og 1.14 bak. Gjøvik endte til slutt på femteplass.

Tittelforsvarer Hemning var betydelig dårlige besatt uten Astrid Uhrenholdt Jacobsen. Laget hang bra med på åpningsetappen, men tapte mange plasseringer etter hvert og endte helt nede på 17.-plassen til slutt.

Marte Bjørnsgaard hadde tatt 21 sekunder på en snau kilometer, og litt over halvveis hadde Lillehammer tatt over føringen. Inn til veksling var avstanden blitt til 23 sekunder.

Forrykende etappe av Harsem

Varden Meråker med Anniken Jørgensen hadde havnet over to minutter bak på den første etappen, men Kathrine Harsem gikk en forrykkende etappe og kunne sende Marthe Kristoffersen ut på ankeretappen, ytterligere to sekunder bak.

- Det var nok en liten jobb å gjøre. Jeg prøvde å gå mitt eget løp og gikk det jeg hadde opp til toppen. Utrolig gøy å ta gull med dette laget. Noen år siden sist, sa VM-klare Harsem.

Kristoffersen hadde etter 1,5 kilometer ut på fri teknikk-etappen gått seg opp i ryggen på Lillehammers Barbro Kvåle. Inn mot mål var trønderlaget ustoppelig.

