Brady regisserte tidenes comeback

På 50 tidligere Superbowls hadde intet lag vunnet etter å ha ligget under med flere enn 10 poeng. Patriots lå under med 25 poeng (3-28) tidlig i 3. periode, men spiste seg stadig innpå og utlignet ett minutt før slutt etter et eventyrlig angrep over hele banen.

Tidenes første Superbowl-forlengning ble spill mot ett mål. Brady førte laget sitt ubønnhørlig over banen inntil James White løp inn vinnerpoengene fra 2 yards.

Angrepet som ga utligning inneholdt blant annet et mirakuløst pasningsmottak av Julian Edelmann, som stupte inn blant to motspillere etter at en av dem hadde slått ballen opp i lufta, og med dødsforakt fikk fingrene på den centimeter før den traff gresset.

Det endte med at James White løp inn et touchdown og Brady lyktes med pasningen til Danny Amendola for to nødvendige ekstrapoeng.

- Vi løftet hverandre da vi var nede. Falcons har et stort lag, men vi fikk til litt flere spill enn dem, sa Brady rett etter kampen.

Den største

Brady, som i første halvdel så ut som en helt ordinær quarterback, viste etter pausen hvorfor han ganske sikkert vil bli regnet som tidenes største. Han er den første quarterback som vinner Superbowl fem ganger.

Lenge så dagen ut til å skulle bli Matt Ryans og hans Falcons-lagkameraters. Hjulpet av sitt ofte undervurderte forsvar, som i første halvdel herjet med Brady og hans angrep, leverte Ryan sjokkbehandling til favoritten og regisserte touchdown i to lynangrep på rad i 2. periode. Så scoret Atlanta igjen i motstanderens neste angrep, og på et blunk sto det 21-0.

Patriots reduserte med et trepoengspark fem sekunder før pause, men det virket som "game over" ved halvtid. Etter at Lady Gaga på spektakulært vis underholdt i pausen, virket det som resten skulle bli et gjesp da Atlanta økte til 28-3 tidlig i 3. periode.

Overdådig

Men da hadde moroa så vidt begynt. Tom Brady, som før pause for første gang i sin sluttspillkarriere så en feilpasning løpt tilbake til touchdown, leverte to touchdownpasninger til lagkamerater og regisserte angrep som førte til et trepoengspark og Whites første TD-løp. Til sammen endte han med overdådige 466 pasningsyards.

Da White løp ballen inn igjen i forlengningen, var det første gang Patriots ledet hele kvelden. Da var også kampen over.

Det var første gang i historien at det ble spilt sudden death i Superbowl, og det avsluttet en kamp som aldri vil bli glemt.

(©NTB)