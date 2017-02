Generalsekretæren om Lagerbäck: – Riktig person til rett tid

Bjerketvedt hadde sin første dag i jobben som generalsekretær i Norges Fotballforbund (NFF) mandag. Han ble ansatt samme dag som Per-Mathias Høgmo signerte sin sluttavtale og trådte formelt inn i stillingen samme dag som Lars Lagerbäck ble ny landslagssjef for herrene.

– En pussig tilfeldighet, sier Bjerketvedt til NTB på sin første offisielle arbeidsdag.

– Det har bare vært hyggelig. Jeg vandrer rundt og hilser på folk. Jeg har vært her ganske mange ganger, både i januar og desember, for å ha samtaler, delta på møter og lære organisasjonen å kjenne, men da har det bare vært som gjest. Det var en god følelse å gå på jobb i dag, det kjente jeg var godt.

Liker Lagerbäck

56-åringen var ikke involvert i ansettelsen av Lagerbäck, men likte det han fikk se av den nye landslagssjefen under presentasjonen i forrige uke.

– Jeg synes det er en fantastisk god ansettelse. Riktig person til rett tid. Ikke bare fordi han har den erfaringen og de resultatene han har, men også fordi han er en type leder og personlighet som vi trenger, sier mossingen, som har vært sjefredaktør i NTB de siste tolv årene.

– Jeg skal ikke mene så mye om hva vi kan forvente rent sportslig, det får han uttale seg om, men vi kan forvente en proff og 100 prosent engasjert trener med klare ideer og meninger som vil stille krav til spillergruppa, støtteapparatet og organisasjonen NFF.

Sportslig opptur

Bjerketvedt erstatter Kjetil Siem som generalsekretær. 56-åringen la fram sin holdning om at det må bli mer åpenhet innen idretten i et intervju med NTB i november. I tillegg snakker generalsekretæren om å forbedre omdømmet til norsk fotball, engasjere folket, videreføre talentarbeidet og strukturere fotballforbundet i større grad.

– Den første tiden skal jeg bruke til å bli kjent med organisasjonen og menneskene her. Så skal jeg forsøke å peke ut noen områder hvor vi skal bli bedre og kan bli bedre. Jeg er opptatt av at vi skal skape en organisasjon på Ullevaal som er optimal og leverer best mulig som et grunnlag for at også andre områder og prosesser i NFF skal ha optimale vilkår for og lykkes, sier Bjerketvedt, som ikke legger skjul på at 2016 var et krevende år for norsk fotball.

– Det som er viktig nå er å lykkes sportslig og få folk tilbake på Ullevaal. Vi må skape begeistring og legge en plan som forhåpentlig ender opp med sluttspill, både for kvinner og menn. I tillegg er det selvsagt viktig å fortsette med den gode talentutviklingen som foregår, noe vi ser resultatene av på yngre landslag.

– Når det er sagt, er det mye bra som skjer. Alt skal ikke bli nytt, men forhåpentlig blir det litt mer struktur, avslutter generalsekretæren.

(©NTB)