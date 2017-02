Norge utenfor pallen i blandet lagkonkurranse

Silje Opseth, Marius Lindvik, Anna Odine Strøm og Fredrik Villumstad kunne med litt mer klaff i ett eller flere hopp ha snytt Japan for bronsen, men de kan ikke klage over at det ble fjerdeplass.

Ingen av Norges åtte hopp i konkurransen var blant de tre beste i sin gruppe, og da var det ikke så rart at laget endte utenfor pallen.

Slovenia med Nika Kriznar, Tilen Bartol, Ema Klinec og Ziga Jelar tok en klar seier med 925,3 poeng. Tyskland var slått med nesten 35 poeng, men hadde over 50 poeng ned til Japan på tredjeplassen.

Japans bronse ble berget av Masamitsu Ito, som i begge hopp var best i sin gruppe. Hopperen som scoret flest poeng for sitt lag var tsjekkiske Viktor Polasek (262,0), men han kunne ikke hindre at laget endte helt nede på 8.-plass.

Villumstad scoret 234,1 poeng, Lindvik 232,1, Strøm 187,0 og Opseth 184,0.

