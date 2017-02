Snøproblemer i VM-traseene

De kvinnelige fartskjørerne skulle hatt sin første gjennomkjøring av VM-traseen mandag morgen, men det har kommet mye snø natt til mandag. Dermed har arrangørene mer enn nok med å få ryddet snøen unna.

Etter planen skal mennene ha sin trening halv ett, men mye tyder på at det ikke blir noen gjennomkjøring for Kjetil Jansrud & co.

