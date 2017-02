Barcelona til finale med ni mann

Laget hadde med seg 2-1-ledelse fra den første kampen i hovedstaden, og Luis Suárez økte ledelsen da han var framme på keeperreturen etter et skudd fra Lionel Messi rett før pause.

Da så det greit ut, men i annen omgang endret bildet seg i gjestenes favør. I det 58. minutt ble Sergi Roberto utvist for to gule kort, og Atlético festet et grep om kampen.

Like etter scoret Antoine Griezmann, men til hans store frustrasjon ble målet feilaktig annullert for offside.

Atlético-spiller Yannick Carrasco måtte også gå i garderoben da han fikk sitt annet gule kort, men selv med ti mot ti var det gjestene som dominerte. Kévin Gameiro misset et straffespark i det 80. minutt etter at han selv ble felt av Gerard Piqué, men tre minutter gjorde han opp for det ved å sette inn 1-1.

Atlético måtte ha ett mål til for å tvinge fram ekstraomganger, men Barcelona holdt ut de siste minuttene. I den hektiske avslutningen ble også Suárez utvist for to gule kort, og uruguayaneren mister dermed finalen i mai.

Finalemotstanderen blir klar onsdag kveld. Da møtes Alavés og Celta til returkamp etter 0-0 i første kamp.

