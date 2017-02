Bayern greit til kvartfinale

Douglas Costa scoret målet etter et drøyt kvarter. Gjestene greide aldri å skape store sjanser til utligning.

- De siste ti minuttene var likevel spennende, men alt i alt var det en fortjent seier, sa Bayern-president Uli Hoeness.

En uke før mesterligakampen mot Arsenal er laget likevel et stykke fra sin beste form, og ikke alle nyheter er gode. Ifølge bladet Sport Bild har lagkaptein Philipp Lahm besluttet å legge opp ved sesongslutt, ett år før kontrakten går ut.

Toppserielagene Borussia Mönchengladbach og Hamburg slo følge med Bayern videre i cupen onsdag, i likhet med Arminia Bielefeld fra 2. Bundesliga. De fire siste kvartfinalistene blir klare onsdag. Da trekkes også kvartfinalene.

Berisha-tap

Borussia Mönchengladbach viste seg for sterk for Veton Berisha og hans lagkamerater i Greuther Fürth, særlig ettersom hjemmelaget måtte spille 70 minutter i undertall etter utvisningen av Adam Pinter.

Oscar Wendt ga gjestene ledelsen før utvisningen, og Thorgan Hazard (straffespark etter hands) punkterte kampen med 2-0 før pause. Flere mål ble det ikke.

Hamburg fikk en opptur i en tung sesong med 2-0-seier over Köln. Klubben står i fare for å forsvinne ut av 1. Bundesliga for aller første gang, men skaffet seg tiltrengt selvtillit med tirsdagens hjemmeseier.

Fortjent

Gideon Jung scoret ledermålet allerede i det 5. minutt, da han satte inn en keeperretur fra kort hold. Det var hans første mål for klubben.

Hamburg dominerte kampen og hadde flere store sjanser til å øke ledelsen. Blant annet traff Luca Waldschmidt stolpen i det 74. minutt, men rett etter punkterte Bobby Wood kampen.

Amerikaneren brøt en dårlig pasning fra Pawel Olkowski, stormet fram og spilte vegg med Jung før han avsluttet alene med keeper.

Den brasilianske OL-mesteren Walace debuterte for Hamburg og gjorde et godt inntrykk.

Historisk innhopp

Astoria Walldorf var siste gjenværende amatørlag i cupen, men forsvant ut med 4-5 på straffespark mot Arminia Bielefeld.

Trøsten ble at laget skrev tysk fotballhistorie som det første som har brukt fire innbyttere i en kamp. I det 117. minutt kom Benjamin Hofmann inn for Marcus Meyer. Tyskland er med på et FIFA-pilotprosjekt for å teste ut en regel om at en fjerde innbytter kan brukes i kamper som går til ekstraomganger.

(©NTB)