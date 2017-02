Brady fikk mistet trøyen sin

Politiet i Houston er satt på saken, og den fryktes stjålet.

Den historiske trøyen med nummer 12 på ryggen og LI-logen (51. Super Bowl) skal være verdsatt til nærmere fire millioner kroner.

39-åringen la fra seg trøyen i garderoben etter kampen.

- Jeg vet akkurat hvor jeg la den. Det her er ikke bra, den lå der og nå har jeg den ikke lenger. Det er virkelig ikke ok. Den finnes nok ute på eBay snart vil jeg tro, sa Brady etter kampen

Tom Brady og hans lagkamerater skal ha sin seiersparade i Boston tirsdag morgen. Søndag ledet Brady til lagets femte Super Bowl-seier etter en snuoperasjon uten sidestykke. Laget lå under 3-28 underveis, men vant 34-28.

I typisk Boston-stil vil spillere og trenere kjøre gjennom byen i gamle amfibiebiler (Duck Boats) fra den annen verdenskrig. Disse båtene er spesielle for Boston og brukes til å kjøre turister rundt i byen.

Fans i Patriots-drakter strømmet til gatene i store mengder i morgentimene til tross for værmeldinger om regn og trolig også noe snø. Det er likevel ikke ventet så dårlig vært som for to år siden da Patriots-seiers parade måtte utsettes etter at Massachusetts ble rammet av store mengder snø.

