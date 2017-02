Drømmen ble oppfylt for Neteland

- Det er stort å komme med. Det er jo noe jeg har drømt om siden jeg var liten gutt og så de største stjernene kjøre VM. Jo, det er stort å være en del av dette, sier Bjørnar Neteland til NTB.

- Hvordan har oppkjøringen vært?

- Det blir litt feil å snakke om VM-oppkjøring i alpint, for det går jo i ett med konkurranser hele vinteren, men til nå har det vært solid. Jeg har gjort en del gode renn den siste måneden, og har hatt en bra januar. På den måten har oppkjøringen vært bra, forteller han.

- Det har gått sakte, men sikkert riktig vei for meg, og da kan jeg ikke klage. Når jeg utvikler meg hele tiden og tar nye steg, må jeg være fornøyd, legger han til.

Det er først og fremst i europacupen, på nivået under verdenscupen han har hatt suksess, men det har vært mer enn nok til å komme med til VM.

- Hva satser du på å få kjøre?

- Her er det først og fremst kombinasjonen og super-G som er viktige renn for meg. Foreløpig er storslalåm et spørsmålstegn. Men det kan hende jeg får kjøre der også, sier Neteland til NTB.

- Jeg har vært litt tett i nesa de siste dagene, men det er ikke noe å bry seg om. Det går nok over. Onsdag er jeg i alle fall klar for super G, forteller han til slutt.

