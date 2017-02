Falcons-assistent overtar 49ers

Ansettelsen ble avtalt for flere uker siden, men han måtte vente til Falcons hadde avsluttet sesongen før han kunne signere. 37-åringen blir nest yngste hovedtrener i NFL, etter Sean McVay i Los Angeles Rams.

Han etterfølger Chip Kelly, som fikk sparken etter en sesong med bare to seirer.

Som ansvarlig for angrepsspillet til Falcons ble Shanahan denne sesongen av nyhetsbyrået AP kåret til ligaens beste assisterende trener. Han fikk imidlertid en betydelig del av skylden for lagets kollaps i Superbowl.

Falcons ledet 28-3 i 3. periode, men tapte etter en historisk opphenting av New England Patriots. Mange har pekt på at Shanahan åpnet døren for Patriots ved å velge risikable pasningsspill i situasjoner hvor laget åpenbart burde stolt på sitt velfungerende løpsspill.

En gang førte det til at Patriots erobret ballen ved å takle quarterback Matt Ryan langt bak linja, og omsatte det i touchdown. Da Falcons i sluttminuttene var i posisjon til å punktere kampen med et trepoengspark, gjorde Shanahans hang til pasningsspill at Ryan igjen ble taklet langt bak linja, og dermed var ikke laget lenger på skuddhold for et trepoengforsøk.

Shanahan gjorde Falcons til ligaens mestscorende lag denne sesongen. Nå skal han sette fart i 49ers, som har vært blant ligaens dårligste offensivt.

Han er for øvrig sønn av Mike Shanahan, som vant Superbowl som trener to ganger. Senior var også offensiv koordinator da 49ers vant i 1994, med sønnen som ballgutt.

(©NTB)