Guay leder – Jansrud og Kilde på vei mot VM-medaljer

Jansrud ledet med ni hundredeler på Kilde før Guay kom og smadret nordmennenes tid.

– Vi er ikke blitt så fine på det at vi ikke kan kose oss over to medaljer. Så cocky er vi ikke, men vi vil kjøre for gullet. Med min oppladning er jeg glad for å lede med så mye. Jeg trodde det skulle holde. Det er litt en løype for Erik Guay, han er god til å gli. Han utklasset hele startfeltet i dag, sa Jansrud til NRK.

Jansrud har slitt med sykdom de siste dagene men kjempet seg nedover i VM-løypa i St. Moritz. Peer Gynt-alpinisten hostet og harket seg gjennom TV-intervjuet.

20 løpere har satt utfor i VM-løypa i St. Moritz.

– Det er litt nervepirrende. Du vet aldri hva som skjer. Jeg føler jeg gjorde det jeg kunne. Jeg hadde noen småfeil, men de kostet meg ikke mye, sa Kilde.

