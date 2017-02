Mowinckel slo an tonen for Jansrud og co.

Det er i alle fall ikke til å komme fra at Kjetil Jansrud, med tre verdenscupseirer i super-G hittil i år, er storfavoritt til å vinne sitt aller første VM-gull onsdag. Og det stopper ikke der, for Norge har også Aleksander Aamodt Kilde i bakhånd. Han vant super-G-cupen i fjor og har vært langt framme i år også.

Det er grunn til å være optimistisk sett med norske øyne, og den starten Mowinckel (6.-plass tirsdag) ga det norske laget kan være gull verd. Hun slo an en god tone for laget.

– Ja, dette var karrierebeste for Ragnhild, og det er ingenting som er bedre enn å hente det ut når det gjelder som mest. Jeg er enig i at det er fantastisk av Ragnhild å vinne en sjetteplass. Det er nesten som hun beskriver det selv; at det er omtrent som en seier. I alle fall er det absolutt et stort skritt framover, sier sportssjef Claus J. Ryste til NTB.

– Det var også en veldig bra start for oss som tropp. Det var en "VM-boost", helt klart, slår han fast.

Sportssjefen legger ikke skjul på betydningen av å få en god start på mesterskapet. Det kan være forskjellen på suksess og fiasko.

– Det er alltid gøy å prestere. Det er jo alltid slik i alpin-VM at det er supert å få det til med en gang, forklarer Ryste.

Må risikere

Det norske medaljemålet i VM er fra fire til seks medaljer. Det bør bli minst en medalje i mennenes super-G for at målet skal nås, men samtidig er det små marginer som skiller de beste, så det er farlig å ta noe for gitt.

– Det er lov å ha forventninger til Kjetil Jansrud og Aleksander Aamodt Kilde, men vi må ikke glemme at dette er et VM. Det er super-G, vi får én sjanse, og gutta må risikere for å vinne. Alt kan skje, men det er helt på det rene at det er lov å ha forventninger, sier Ryste.

– Du ser vel muligheter for at dere kan ta et skikkelig jafs onsdag i kampen om å nå medaljemålet?

– Jeg har ikke tenkt å tenke på medaljer og medaljemål allerede, men vi har gode sjanser. Derfor prøver vi å forberede oss best mulig med å kjøre normalt program. Vi vet at gutta er i god form også. Det gjelder å legge en god plan, å knalle til, og så gå for det, forteller sportssjefen.

Forkjølet, men på rett vei

Kjetil Jansrud satte en liten støkk i de fleste da han fortalte om en liten forkjølelse som har plaget ham den siste tiden. Det ser ut som om det blir med skrekken. Nå peker pilene oppover igjen.

– Jansrud er på rett vei, men det er klart det sitter litt i. Det er ikke optimalt det han har slitt med de siste dagene, men det må vi bare gjøre det beste ut av. Kjetil er jo en rå fyr til å mobilisere når han trenger det, så jeg tror det var OK, og godt for ham, å få blåst gjennom litt på utfortreningen i dag (tirsdag). Han fikk kjent litt ordentlig på kroppen etter et lite snev av sykdom. Derfor håper jeg det bedrer seg like mye som det har gjort så langt, understreker Ryste.

– Går du til onsdagens renn med lave skuldre?

– Ja, jeg har alltid en god følelse. Jeg gleder meg. Det går en del rykter om været og forandringer i programmet og slike ting, men vi jobber mot onsdagen og tror det går bra da. Jeg har troen, sier sportssjef Claus J. Ryste til NTB.

