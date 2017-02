Søderlund ut med skade i Saint-Étienne-tap

Den norske landslagsspissen greide ikke å følge opp suksessen fra helgens derby mot Lyon, da han imponerte og var involvert i begge scoringene i 2-0-seieren.

Onsdag prøvde Saint-Étienne å bremse høytflygende Nice i bortekampen i Provence, men en tidlig scoring av Wylan Cyprien viste seg nok til å gi vertene tre nye poeng.

Cyprien fikk kjempetreff allerede etter sju minutter.

Kort innhopp

Ole Selnæs spilte hele kampen og pådro seg et gult kort rett før pause. Søderlund ble byttet inn for Christophe Galtier i det 74. minutt, men ble skadd nesten umiddelbart og måtte i det 81. minutt overlate plassen til Hamidou Keyta.

Dermed holder Nice tritt med Monaco og Paris Saint-Germain, som begge vant tirsdag. Tre poeng skiller mellom serieleder Monaco og de to forfølgerne.

Saint-Étienne på femteplass er hele 19 poeng bak serielederen. Laget måtte tåle sitt første serietap i 2017.

Payet scoret

Dimitri Payet scoret sitt første mål for Marseille etter at han tvang fram en overgang fra West Ham. Han fastsatte resultatet da Guingamp ble slått 2-0 sent onsdag kveld.

Bafetimbi Gomis scoret det første målet for Marseille, som klatret til 6.-plass.

Fjerdeplasserte Lyon slo på sin side tilbake etter helgens derbytap og banket Nancy 4-0. Alexandre Lacazette scoret ett av målene, hans 19. for sesongen. Mathieu Valbuena, Nabil Fekir og Memphis Depay scoret også.

Valbuena scoret med sin siste berøring før han haltet ut med skade, mens Depay scoret sitt første mål etter overgangen fra Manchester United. Han skaffet også straffesparket Lacazette scoret på.

