Lårskade for Søderlund

29-åringen greide ikke å følge opp suksessen fra helgens derby mot Lyon, da han imponerte og var involvert i begge scoringene i 2-0-seieren. Søderlund ble byttet inn for Cristophe Galtier mot Nice i det 74. minutt onsdag, men ble skadd nesten umiddelbart og måtte ut sju minutter etter. Ole Selnæs spilte for øvrig hele kampen for Saint-Étienne.

– Jeg slo opp strekken i låret igjen. Det er den samme skaden som har holdt meg ute av spill til for bare en måned siden. Fryktelig irriterende, skriver Søderlund i en SMS til TV 2.

Nå må han nok en gang belage seg på et opphold på sidelinjen.

– Urutinert. Idiotisk. Nå er jeg ute en måned til, legger den norske landslagsspissen til.

Søderlund og Saint-Étienne er tabellfemmer på øverste nivå i fransk fotball. Det er hele 19 poeng opp til serieleder Monaco.

