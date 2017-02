UEFA begrenser presidenttiden

Da sloveneren Alexander Ceferin i september ble valgt til president etter skandaleombruste Michel Platini, var det med løfter om å reformere forbundet.

Et tidlig grep er å begrense antall år samme person kan inneha presidentvervet i UEFA.

– Jeg er veldig glad for at eksekutivkomiteen ga enstemmig tilslutning til reformene som jeg mener er essensielle for å styrke UEFA, sier Ceferin til Reuters.

Regelen som legger begrensninger på presidentvervet blir endelig vedtatt under en kongress i Finland 5. april.

Svenske Lennart Johansson var UEFA-president fra 1990 til 2007, men slike langvarige perioder (17 år) vil det ikke bli flere av.

Både UEFA og FIFA (Det internasjonale fotballforbundet) har vært innblandet i forskjellige korrupsjonssaker de siste årene. Forbundenes presidenter har vært innblandet.

(©NTB)