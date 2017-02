Varmt bad og ro er Jansruds medisin

Oppkjøringen til mesterskapet har på ingen måte vært god. Noen dager før VM merket Vinstra-løperen at han var litt "pjusk og mannesyk". Han innrømmet onsdag at han ikke var 100 prosent, men mente det ikke hadde noen betydning for selve løpet. Jansrud tok sølv i super-G.

Nå er det utfor han må sikte seg inn mot, og han har planen klar for hvordan han skal bli bedre.

– Nå prøver jeg å bruke så lite tid som mulig på alle aktiviteter som er utenom, som pressekonferanser og slike ting. Så kommer jeg til å satse på å komme meg tilbake til hotellet så raskt som mulig. Planen er å ta et varmt bad og roe meg ned så mye som mulig etter denne super-G-dagen, sa Jansrud til NTB like før han forlot målområdet i St. Moritz på ettermiddagen onsdag.

Helt ro kunne det ikke bli på ham, for det var både medaljeseremoni og norsk kakefest som skulle avslutte kvelden.

– Men jeg skal ikke klage for mye heller, for alle dager da man gjør det bra blir jo gjerne lengre dager enn de normalt skulle ha vært. Det er jo en glede rundt å sikre en sølvmedalje også, så selv om det ikke er optimalt for den sykdommen jeg sliter med, må jeg ikke glemme at jeg skal gjennom en treningsomgang med utfor torsdag. Deretter blir det en fridag, så ting ligger i "pipen" for at det skal bli bedre, la han til.

Trening uten risiko

Jansrud og co. i det norske laget har allerede vært gjennom en treningsomgang i utfor, uten å markere seg nevneverdig. Det blir heller ikke aktuelt, i alle fall ikke for Jansrud, å trå til for fullt torsdag.

– Jeg håper jeg blir bedre til treningen torsdag, men uansett kommer jeg nok ikke til å gjøre så mye mer enn treningsomgangen da. Jeg kan også allerede nå si at det ikke blir aktuelt å risikere for mye på treningen som følger. Det er helt åpenbart, for det går også på sikkerhet, forklarte han til NTB.

– Tar du medisiner for å bli bedre?

– Jeg tar ingen andre medisiner enn litt Paracet for å holde det litt nede. Men det er ingen overskrift. Det er i grunnen ikke så mye å gjøre, for dem som har greie på det og som jobber på det medisinske området, mener det er et virus. Da er det bare å vente det ut og synes synd på seg selv til det går over, sa Jansrud med glimt i øyet.

Kostet bort Aamodt

Kjetil Jansrud sikret sin annen VM-medalje onsdag. I tillegg har han tre, en av hver valør, fra OL. Det betyr at statistikken om minst en norsk VM-medalje som har vært tilfellet siden 1991, fortsatt står seg. For Jansrud ble det også en helt annen start på mesterskapet enn i Beaver Creek for to år siden, da han innledet med 4.-plass i super-G.

– Forskjellen på å ta med seg en sølv fra super-G i forhold til fjerdeplassen som jeg fikk forrige gang, er veldig stor. Kjetil André Aamodt er jo også så ekstremt opptatt av at norske løpere har tatt minst en medalje i hvert VM siden 1991, derfor er det greit å få kostet bort ham med en gang. Nå er medaljen sikret, og så slipper vi å ha det presset hengende over oss.

– Nå er medaljen på plass. Jeg ville gjerne hatt gullet, men i dag var Erik Guay for god. Men jeg må si jeg er veldig motivert for å kjempe om gullet i utfor. Det er bare å kjøre på nå; men det gjør jeg jo alltid, sa Jansrud.

