Mowinckel litt for langt bak i kombinasjonen

– Jeg skal ærlig innrømme at jeg er litt langt bak i forhold til dem som er mye bedre slalåmløpere som ligger foran meg, sa Mowinckel til NTB etter at hun var ferdig med sitt utforrenn.

Det var italienske Sofia Goggia som var raskest med 1.16,90 sekunder. Mowinckel var 1,32 sekund bak.

– Kjøringen i denne utforomgangen var vel OK, og så vet jeg at slalåmomgangen skal gå i en veldig flat løype som treneren til Lindsey Vonn har stukket. Det kommer til å bli en ganske rett fram løype som passer utforløpere, og det kommer til å bli greit for meg. Jeg er i alle fall giret på å kjøre slalåm, fortsatte Molde-jenta.

Litt passiv

Hun startet brukbart, men fikk det aldri til "å sprute skikkelig" av kjøringen sin.

– Jeg ble litt passiv og for forsiktig inn i henget i denne utfordelen. Det er litt surt. Men samtidig mener jeg gjennomføringen er helt grei. Toppdelen er jeg veldig fornøyd med, for der følte jeg at jeg hang greit med. Så "balla det litt på seg", innrømte Mowinckel.

– Hva klan du forvente deg etter dette?

– Hvilken plassering jeg kan få er ikke noe jeg spekulerer i. Bare jeg blir fornøyd med slalåmkjøringen, blir jeg sikkert fornøyd med plasseringen også, sa den eneste norske løperen som kan si seg fornøyd med første del av kombinasjonen fredag.

Langt bak og rett ut

De andre norske jentene som kjørte kombinasjonen endte langt bak. Maria Therese Tviberg ligger på 24.-plass og har 2,58 sekunder opp til ledende Goggia.

Kristin Lysdal kjørte inn til 26.-plassen og er 3,06 sekunder på etterskudd. Den siste norske jenta, Kristina Riis-Johannessen, kom aldri til mål. Hun fikk et kraftig slag på den ene skien etter et snaut minutts kjøring, mistet ski og raste i sikkerhetsnettet. Heldigvis skadet hun seg ikke.

Slik det ligger an etter utfordelen av kombinasjonen, ligger sveitserne Michelle Gisin og Wendy Holdener godt an. Begge er ganske habile slalåmkjørere.

Lara Gut ligger på tredje- og Lindsey Vonn på sjetteplass før slalåmdelen og er heller ikke helt sjanseløse.

(©NTB)