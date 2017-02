Nederland-ekspert: – En serie for mannfolk, Ødegaard vil lære mye

Mulder er inne på at den norske tenåringen valgte et for grovt jafs da han forlot Drammen.

– Jeg tror Ødegaard tok et for stort steg da han gikk fra Strømsgodset til Real Madrid. Det beste hadde trolig vært å gå veien innom for eksempel Ajax eller Heerenveen. Den nederlandske ligaen er den yngste (snittalder) i Europa, men fortsatt en serie for mannfolk. Det gjør at Ødegaard vil lære mye, sier Mulder til NTB.

– Talent betyr mye, men innstilling og karakter aller mest om man skal slå gjennom som fotballspiller. Jeg har inntrykk av at Ødegaard er villig til å jobbe hardt. Han har sannsynligvis med seg den norske mentaliteten, fortsetter han.

– Tar han steget? Ja, det tror jeg han gjør.

Uten seier

Fortsatt har Ødegaard til gode å vinne en kamp (fra start) for utlånsklubben. Laget har heller ikke scoret på disse tre oppgjørene.

Deler av den nederlandske pressen er inne på det allerede og lufter tanken om at nordmannen forsvinner til reservebenken snart.

– Ingen fare med Martin. Han kommer til å få nok av sjanser, trolig også fra start til helgen. Jeg kjenner treneren til Heerenveen godt. Han er en intelligent mann og fornøyd med Ødegaard, sier Mulder til NTB.

– Når det er sagt: Så dreier jo fotballen i Nederland seg også om å vinne, ikke bare være pen for øyet. Derfor kan det absolutt være at Ødegaard får noen kamper på benken også. Det er en del av gamet. Heerenveen ser jo nå ut til å måtte kjempe for å komme ut i Europa til høsten.

Heerenveen møter AZ Alkmaar hjemme søndag, og der bør det bli seier. Hvis ikke kan det spøke for plassen i europaligasystemet neste sesong.

Vet mye

Mulder spilte ni landskamper for Nederland og hadde en lang proffkarriere blant annet i Bundesliga. Nå jobber han med yngrelandslag i Nederland.

Mulder har full kontroll på Ødegaard. En rekke besøk (to barn som bor her) i Norge opp gjennom årene, gjør at Ødegaard-hypen ikke er ukjent for ham.

– Jeg husker jo at han debuterte for Strømsgodset og var involvert i mye og var veldig bra. Da var han vel bare 15 år, sier han.

– Heerenveen spiller ganske likt Strømsgodset. Ødegaard har fått 10-errollen. Den tok han fra Pelle van Amersfoort, en lokal gutt som har gått gjennom systemet i Heerenveen og er spådd en sterk framtid.

