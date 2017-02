Bøkko nummer åtte på 1000 meter

Bergsma gikk inn til 1.13,94. Japanske Nao Kodaira tok sølv på 1.14,43, mens Jorien ter Mors fra Nederland (1.14,66) knep bronsen.

Hege Bøkkos tid ble altså 1.15,58, det holdt til personlig rekord. 25-åringens forrige bestenotering var 1.15,69.

– Meget bra av Bøkko, ny pers med elleve hundredeler. Et strålende løp. Kjempegøy for Hege, sa Carl Andreas Wold og Even Wetten i NRKs kommentatorboks

Ida Njåtun ble nummer 21 på distansen. Hun gikk på 1.17,48.

– Ida er skuffet over dette. Hun mangler overskudd. Det kan tyde på litt tynt treningsgrunnlag, sa Wold og Wetten.

Sáblíková-gull

På 5000-meteren tidligere lørdag vant tsjekkiske Martina Sáblíková gull på tiden 6.52,38, mens tyske Claudia Pechstein gikk inn til 6.53,93. Bronsevinner Ivanie Blondin fra Canada endte på 6.57,14.

Claudia Pechstein (44) er nå tidenes eldste medaljevinner i et VM på skøyter, ifølge DPA.

Ingen norske utøvere deltok på 5000-meteren i VM. Mesterskapet går i sørkoreanske Gangneung.

(©NTB)