Drømmedag for Bayern

Det tyske flaggskipet fra München stilte et sterkt mannskap med blant andre Robert Lewandowski og Thomas Müller, til tross for det kommende mesterligaoppgjøret mot Arsenal, men slet lenge med å finne veien forbi Ingolstadts danske keeper Martin Hansen.

Fra benken fikk Ørjan Nyland se Arturo Vidal og Arjen Robben redde seier for gjestene med én scoring hver i sluttminuttene.

– Det var en viktig seier for oss. Vi måtte jobbe veldig hardt for den, sa Bayern München-trener Carlo Ancelotti etter 2-0-seieren.

– Vi var nødt til å spille bedre i annen omgang, og til slutt fikk vi belønningen. Ingolstadt var gode defensivt, men vi klarte likevel å vinne. Vi viste karakter.

Ettersom RB Leipzig, Eintracht Frankfurt og Borussia Dortmund alle tapte sine kamper lørdag, øker Bayern München ledelsen på toppen av Bundesliga-tabellen og har nå sju poeng på RB Leipzig.

Tapte for jumboen

De omstridte nykommerne fra Leipzig har imponert i sin første sesong på øverste nivå i Tyskland, men ble knust hele 3-0 hjemme mot Hamburg i det som var lagets første hjemmetap denne sesongen.

Kyriakos Papadopoulos scoret mot klubben han inntil nylig var på lån hos, mens Walace og Aaron Hunt sto for de øvrige målene.

Borussia Dortmund gikk på sin side på en stygg smell mot tabelljumbo Darmstadt, som tok sin tredje seier for sesongen. Mannskapet til Thomas Tuchel utlignet før pause ved Raphaël Guerreiro, men tapte til slutt 1-2 på en dårlig dag etter en avgjørende scoring av Antonio Mirko-Colak i annen omgang.

Jarstein-tap

Tapte gjorde også Eintracht Frankfurt. Javier Hernández senket tabelltreeren med to scoringer, mens Kevin Volland scoret Leverkusens siste mål i en 3-0-seier.

Bayern München topper med 49 poeng, mens RB Leipzig følger med 42. Frankfurt har 35 og ligger ett poeng foran Dortmund. Femteplasserte Hoffenheim møter Wolfsburg søndag.

I den tyske kveldskampen lørdag voktet som vanlig Rune A. Jarstein buret for Hertha Berlin. Guido Burgstaller og Leon Goretzka scoret målene i Schalkes 2-0-seier. Per Ciljan Skjelbred var ubenyttet reserve for hovedstadslaget, som ligger på 6.-plass med bare to seirer på sine sju siste kamper.

I den siste kampen lørdag vant Borussia Mönchengladbach 1-0 borte mot Werder Bremen etter scoring av Thorgan Hazard.

(©NTB)