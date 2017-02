Sánchez-hands bidro til Arsenal-seier

Den omdiskuterte 1-0-scoringen kom 34 minutter ut i lørdagens oppgjør. Arsenal presset på for scoring, og etter et skudd fra Kieran Gibbs fikk Sánchez pirket ballen i mål. Reprisene viste imidlertid at ballen ikke hadde gått inn dersom den ikke hadde gått i hånden til chileneren.

Dommer Mark Clattenburg og hans assistent diskuterte i etterkant av scoringen, men valgte likevel å godkjenne den.

- Dommeren beklaget handsen. Etter det hadde Markovic en stor sjanse, men slik er fotballen. Jeg vil ikke snakke om det, sa Hull-manager Marco Silva til BBC.

Det var hendenes aften i London, og da Sam Clucas reddet med hånden på streken på overtid fikk Hull-spilleren marsjordre og Arsenal straffespark. Sánchez scoret, til tross for at det ikke var en god straffe.

Toppscorerkamp

28-åringen kom med det opp på 17 scoringer i Premier League, noe som holder til ledelse på toppscorerstatistikken.

På tabellen klatret Arsenal opp til tredjeplass før resten av helgens kamper. Ni poeng skiller opp til serieleder Chelsea, som har én kamp mindre spilt.

- Vi var konsentrerte, fokuserte og organiserte, men vi spilte litt med håndbrekket på under press om å vinne kampen. På slutten var vi kanskje heldige som kom unna med et positivt resultat, sa Arsenal-manager Arsène Wenger.

Hull forblir på nedrykksplass, ett poeng bak Swansea på sikker grunn.

- Vi fortjente ikke dette resultatet, men det er alltid mulig å gjøre det bedre. Vi må hvile spillerne våre og forberede oss til neste kamp, sa Silva.

Omar Elabdellaoui startet på høyrebacken til Hull, men ble byttet ut etter 66 minutter. Adama Diomande kom inn som innbytter i det 78. minutt.

Cech-redning

Hull var i dytten i forkant av lørdagens oppgjør, mens Arsenal kom fra to strake tap. Bortelaget presset også i starten av oppgjøret, og en fantastisk redning av Petr Cech var det eneste som nektet Oumar Niasse å sende Hull i ledelsen.

Arsenal tok så over initiativet i kampen, og Héctor Bellerín og Sánchez hadde begge store muligheter før Sánchez sendte hjemmelaget i ledelsen.

Hull hadde ballen en del i andre omgang og skapte noen få muligheter på dødball, men Arsenal hadde også kontroll, og vant fortjent 2-0 etter straffescoringen til Sánchez.

(©NTB)