Sølvgutten som «alltid» leverer

Sølvløpet var Markane-løperens niende individuelle VM-start. Kun én gang har han vært dårligere enn nummer sju. Medaljen var karrierens tredje individuelle. I tillegg har han fire stafettmedaljer.

– Jeg tenkte litt på det før dette mesterskapet begynte, at jeg omtrent ikke har vært utenfor topp seks i VM-sammenheng. Den trenden fortsetter visst, smilte Thingnes Bø til NTB etter at han hadde fått sølvmedaljen rundt halsen i sentrum av Hochfilzen.

Tidligere på dagen sa storebror Tarjei Bø til NTB at lillebroren har «det råeste mesterskapshodet han vet om». På spørsmål om han har en egen evne til å løfte seg i store anledninger, svarer imidlertid hovedpersonen:

– Jeg tror kanskje heller det er flere som bukker under for presset og underpresterer i mesterskap, mens jeg fortsetter å levere det normale. Treneren min pleier å si at det normale er godt nok, og i dag holdt det nesten.

Fyrverkeri og kake

Etter å ha stått på seierspallen sammen med verdensmester Benedikt Doll og bronsevinner Martin Fourcade lørdag kveld, gikk turen til det norske lagets base på Hotel Edelweis. Der ventet resten av troppen og et samlet støtteapparat med champagne, kake og fyrverkeri til ære for 23-åringen.

Hovedpersonen hadde samtidig begynt å rette fokuset mot søndagens jaktstart. Der går han kun sju tideler bak tyske Doll.

– Nå handler alt om å få syra ut av beina og komme seg til i morgen, sa Thingnes Bø, som gledet seg aller mest til å legge beina høyt etter en innholdsrik dag.

– Nå har det gått i ett siden rennet, så nå gleder meg til å komme på rommet, låse døra og få litt tid for meg selv, smilte sølvvinneren.

Fysioterapi berger jaktstarten

Lørdagens sprint ble en kraftanstrengelse av de sjeldne. Emil Hegle Svendsen tok seg helt ut og kollapset over mål. Om trønderen stiller til start søndag er inntil videre usikkert.

Også Thingnes Bø måtte grave dypt på veien mot sølvmedaljen, og foran jaktstarten blir én person litt ekstra viktig: Fysioterapeut Friedrich Hinteregger.

– Jeg fikk jogget ned etter runden på stadion, og nå skal jeg sykle etter kveldsmaten. Det kommer til å gå bra. Fritz kommer til å redde kroppen min. Så lenge han er med, går det bra. Jeg er absolutt klar til i morgen, sa Thingnes Bø lørdag kveld.

