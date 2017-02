Warholm tangerte verdensrekord

Nordmannen løp distansen i forbindelse med landskampen i Finland. 34,92 holdt til tangering av verdensrekorden, som ble satt av sørafrikanske Llewellyn Herbert i 1999.

– Jeg er ganske fornøyd. Jeg tangerte verdensrekorden, satte ny europeisk rekord, og ny norsk rekord selvfølgelig. Jeg kan ikke være annet fornøyd, sa Warholm i et intervju på Norges Friidrettsforbunds Facebook-side.

– Løpet startet ganske fort, så jeg måtte jobbe hardt mot slutten, men det kom seg ganske bra. Jeg hadde fin flyt, og vant da selvfølgelig. Ganske lykkelig over det, la han til.

Landskamper

Konkurransen var ikke en del av den nordiske friidrettslandskampen mellom Norge, Sverige, Finland og et blandet lag fra Danmark og Island.

På herresiden vant Finland på hjemmebane med 140 poeng mot Sveriges 121,5 og Norges 108,5. Danmark/Island endte sist med 90 poeng.

I kvinnelandskampen var derimot Sverige best. De svenske jentene plukket totalt 138 poeng, mens Finland tok 122, Norge 116 og Danmark/Island 84.

Vant begge stafettene

Stevnet fungerte også som et nordisk mesterskap. Norge tok seks gull, fire sølv og sju bronse. To av gullmedaljene kom etter stafettseirer for både menn og kvinner.

Astrid Mangen Cederkvist, Karoline Daland, Sara Dorthea Jensen og Hedda Hynne løp Norge til seier med tiden 2.35,25 på 4 x 300 meter. Finland ble slått med halvsekundet.

Herrelaget besto av Karsten Warholm, Håkon Morken, Torbjørn Lysne og Mauritz Kåshagen. Seieren var i boks på 2.15,28.

(©NTB)