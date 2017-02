Bjørndalen og Domratsjeva feiret med kake og fyrverkeri

Da Ole Einar Bjørndalen fikk karrierens 45. VM-medalje i sentrum av VM-byen Hochfilzen, sto kona Darja noen meter unna med et stort smil om munnen. Noen minutter tidligere hadde hun selv fått sin sølvmedalje – et av to synlige bevis på at familien Bjørndalen hadde en festdag i Hochfilzen søndag.

– Jeg er ikke bare glad over mitt eget løp, men også for løpet Ole Einar fikk til. Det har vært en god dag for hele familien, fastslo Domratsjeva etter å ha sett ektemannen juble fra scenen.

Tilbake på pallen

Bronsevinner Bjørndalen var minst like glad. Han tok medalje på jaktstarten – akkurat som under fjorårets VM på hjemmebane i Holmenkollen. Da ble det sølv.

Individuelle pallplasser har det imidlertid ikke blitt noen av i verdenscupen i vinter.

– Det er stort å være på pallen igjen, og det å få det til sammen med Johannes og Martin (Fourcade), er bare helt fantastisk. De er de råeste, og det å klare å konkurrere med dem, er moro, sa Bjørndalen til pressekorpset etter medaljeseremonien.

Ladet opp med bleieskift

Han røpet videre at VM-dagen i Hochfilzen hadde startet tidlig og ikke uten utfordringer. Før klokken sju søndag morgen måtte 43-åringen en helt nødvendig tur ut i traileren han selv disponerer for å hente flere bleier.

Da han noen timer senere gikk for medalje på jaktstarten, satt kona og datteren på hotellet og fulgte dramaet fra TV-skjermen.

– Vi så løpet sammen, og Xenia var våken under hele løpet, røpet Domratsjeva.

Etter medaljeseremonien gikk turen ned til den norske leiren på Hotell Edelweiss. Der ventet kake, champagne og fyrverkeri for å hylle medaljevinnerne.

