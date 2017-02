Irsk kremmerhus stoppet Chelsea

Etter scoringer av Pedro og Robbie Brady i første omgang ebbet kampen ut til 1-1 etter en sjansefattig avslutning på kampen.

Dermed opprettholdt Burnley sin posisjon som et av ligaens sterkeste hjemmelag, mens Chelsea og Antonio Conte økte forspranget på Tottenham og Arsenal til ti poeng, selv om den italienske manageren nok gjerne skulle hatt med seg alle tre poengene.

Frisparkperle

Den suverene serielederen innledet oppskriftsmessig i vinterværet på Turf Moor. Et effektivt Chelsea-lag kontret med tempo, og Pedro sendte gjestene i ledelsen etter kun sju minutter.

Et aggressivt Burnley-lag kjempet seg gradvis inn i kampen, men utligningen i det 24. minutt var av det vakre slaget. Januarkjøpet Robbie Brady plasserte ballen i krysset på et frispark fra 25 meter, sjanseløst for Chelsea-keeper Thibaut Courtois.

Belgieren fikk mer å henge fingrene etter 1-1-målet da hjemmelagets Matthew Lowton og Andre Gray kom på skuddhold fra kort hold, men lyktes med å stoppe begge forsøkene.

Sjansefattig

Chelsea slet på sin side med å spille seg til de store sjansene. Conte sendte innpå Cesc Fàbregas og Willian i håp om å endre kampbildet, men en annenomgang preget av stillingskrig endte uten scoringer.

Burnley blir liggende på sin 12.-plass i Premier League.

(©NTB)