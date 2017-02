Hegle Svendsen: – Kjente at jeg mistet litt kontrollen

31-åringen gikk inn til en 36.-plass på sprinten, men segnet om i målområdet. Der ble han liggende i mange minutter med medisinsk personell rundt seg.

Han sto over søndagens jaktstart som følge av episoden på sprinten og snakket mandag ut om den fæle opplevelsen.

– Det jeg kjente da jeg lå der var at jeg var helt utmattet. Da la jeg meg ned og da kjente jeg at jeg begynte å miste litt kontrollen. Jeg ble veldig svimmel og kvalm og forsvant noen sekunder før jeg kom til hektene igjen da folk kom for å hjelpe til, sier Svendsen til NTB og legger til at hele opplevelsen opplevdes som ubehagelig.

Han følte seg heller ikke topp underveis på sprinten.

– Jeg følte meg dårlig. Det har vel litt sammenheng med at jeg hadde en dårlig dag. Det stemte ikke fra start og jeg hadde ikke optimalt med krefter.

