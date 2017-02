Bursdagsjubilantene feiret med Barcelona-slakt

Argentineren feiret 29-årsdagen med å score PSGs første og tredje mål i en overbevisende forestilling mot et tafatt Barcelona-lag. Di Marias scoringer ble passende nok markert med hjertefeiring på Valentine's day.

Spanjolene ble slått i bakken av hjemmelagets press og arbeidsinnsats og er avhengig av å score minst fire mål på Nou Camp for å avansere til kvartfinalen. Forrige gang Barcelona ikke nådde kvartfinalen i mesterligaen var i 2007. Da ble det tap for Liverpool i første utslagsrunde.

– Et lag med enorme ferdigheter som løper som gale mot et annet med enorme ferdigheter som står stille, oppsummerte Lars Tjærnås på Twitter.

PSG flyter på sin side videre med en sterk hjemmetrend i ryggen. Laget er ubeseiret i den franske hovedstaden siden mars i fjor og har et godt utgangspunkt for å ta seg til kvartfinalen i turneringen for femte gang på rad.

Fransk dominans

PSG gikk i strupen på Barcelona med et voldsomt høyt press og ble belønnet med to scoringer i første omgang. Hjemmelaget dominerte midtbanespillet og skapte flere sjanser innledningsvis.

Di Maria pisket et frispark over Barcelona-muren og i mål i det 18. minutt før tyske Draxler økte til 2-0 etter et balltap av Lionel Messi på egen banehalvdel. Playmaker Marco Verratti, en av banens beste spillere, slapp ballen til Draxler, som scoret alene med landsmann Marc-André ter Stegen.

Cavani-scoring

I den andre enden av banen skapte Messi og hans "amigos" lite. André Gomes og Samuel Umtiti hadde sjanser på hver sin side av pausen, men ingen fikk ballen forbi PSG-målvakt Kevin Trapp.

I stedet ble Barcelonas franske mareritt enda verre. Ti minutter etter hvilen fikk Di Maria tid og rom foran et passivt Barcelona-forsvar, en gave han takket for ved å plassere ballen presist i hjørnet.

Edinson Cavani (30), også han jubilant for dagen, avsluttet festen da han økte til 4-0 med et skudd i steget som fant veien til nettmaskene i Ter Stegens korthjørne.

–Min beste fødselsdag noensinne. Det var helt utrolig. La oss nyte denne seieren i noen timer. Det er en stor gave å få være med på en slik kamp som denne, sa 30-åringen Cavani til Viasat.

–De var bedre enn oss. De spilte bedre og var bedre taktisk. De var også sterkere enn oss fysisk. Det gjorde veldig vondt, sa Barcelonas Sergio Busquets.

