Vil bruke tosifret antall millioner på nytt TV-studio på Ullevaal stadion

Det er Colosseum i Norges Fotballforbunds lokaler som vurderes ombygd til et toppmoderne fjernsynsstudio.

– Det vil gi uante muligheter innen sport- og underholdningsproduksjoner, sier UMC-sjef Svein Graff.

Kan levere "hele pakken"

Han vil ikke ut med eksakt hvor mye det nye studioet vil koste, dersom han får med seg UMC-styret på planene.

– Men jeg kan bekrefte at vi snakker om tosifret antall millioner, en betydelig satsing, sier Graff til NTB.

UMC omsatte for 51,8 millioner kroner i fjor. Overskuddet ble på 6,5 millioner. Norges Fotballforbund og Norsk Toppfotball etablerte produksjonsselskapet i 2014. I løpet av de to første driftsårene har UMC omsatt for nærmere 100 millioner kroner.

– Med et nytt studio har vi enda større forutsetninger for å håndtere hele verdikjeden i fotballen. Det kan være viktig i fremtiden, og trenger økt kapasitet utover dagens studio. Vi vil kunne levere all produksjon til kjøpere av fotballrettigheter, som kan være andre aktører enn tradisjonelle TV-kanaler. Det har vært en eventyrlig utvikling de to siste årene, sier Graff.

Det startet i det små med produksjoner for klubbene og rettighetssalg. Snart kan norsk fotball i teorien produsere alle sendinger fra norsk fotball.

Avtale med Discovery

Nylig inngikk UMC en avtale med Discovery om produksjon av 60 sendinger fra norsk eliteserie denne sesongen. Sendingene skal produseres i det nåværende studioet på Ullevaal.

– En viktig avtale. Vi skal produsere det som tidligere er kjent som "Fotballekstra" og "Fotballkveld". Det er en stor studiooperasjon som venter med mange livepunkter, omfattende grafikk og mange kamper som spilles samtidig, sier Graff.

Avtalen gjelder i første omgang ut 2017. UMC og Discovery har samarbeidet tett i flere år. Det er ikke bare norsk fotball som produseres i lokalene på Ullevaal stadion.

– Det blir rekordmange produksjoner fra oss i 2017. I tillegg til studiosendingene fra eliteserien og 1. divisjon, har vi ishockey-VM, europaligaen og VM-kvalifisering fotball. I tillegg er det fast ukeproduksjon for klubbene i de to øverste divisjonene i norsk fotball, produksjon av NM-trekninger, diverse strømmetjenester for andre norske idretter, særforbund, organisasjoner og næringsliv, sier Graff.

Han fortsetter som A-landslagets medierådgiver under Lars Lagerbäck.

