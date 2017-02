Bayern senket Arsenal igjen

– Et svært godt utgangspunkt for returkampen. Jeg tror det bør holde, sa Bayern-kaptein Philipp Lahm med et stort glis til ZDF.

Lewandowski forårsaket på klønete vis straffesparket Arsenal før pause brukte til å utligne Bayerns tidlige ledermål. Gjestene truet en stund med å vende kampen, men forsvaret raknet etter at kaptein Laurent Koscielny måtte ut med skade rett etter pause.Lewandowski nikket inn 2-1 da han i det 53. minutt knuste Shkodran Mustafi i lufta på Philipp Lahms innlegg, og tre minutter senere hælsparket han Thiago Alcantara gjennom til 3-1. Lewandowski hadde senere en avslutning i tverrliggeren, før Thiago via en uheldig Granit Xhaka knallet inn det fjerde målet i Bayern Münchens 16. strake hjemmeseier i mesterligaen. Innbytter Thomas Müller satte punktum rett før slutt. – Vi kollapset mentalt etter at vi mistet Koscielny. Ved 2-1 var vi uheldige, men etter 3-1 var vi ferdige. Vi hadde intet svar, sa Arsenal-manager Arsène Wenger.Det går slik det har pleid mellom disse klubbene i mesterligaens cupspill. Bayern er på vei mot nok en kvartfinale, mens Wengers er på vei ut i første cuprunde for sjuende år på rad - og for tredje gang på de årene mot Bayern.Resultatet var for øvrig det samme som da lagene møttes i gruppespillet forrige sesong. Yppet seg Bayern München dominerte fra avspark og fikk en kjempestart med Arjen Robbens skudd i krysset etter ti minutter. Nederlenderen fikk ballen nesten ute ved sidelinjen, skar inn mot straffefeltet uten å bli presset og sendte i vei et utakbart venstrebeinsskudd som skrudde i mål langt utenfor David Ospinas rekkevidde. Bayern eide ballen nesten hele tiden og truet med å punktere kampen, men Wengers menn spilte med langt større gjennombruddshissighet og begynte å yppe seg offensivt med Alexis Sánchez involvert i det meste. Etter hvert førte det til både et utligningsmål og store sjanser, og det ville faktisk ikke vært uhørt med Arsenal-ledelse til pause selv om Bayern hadde hatt ballen tre ganger så mye. Tre sjanser Det var midtstopper Koscielny som i duell med Lewandowski skaffet straffesparket chileneren benyttet for å utligne. Lewandowski prøvde å klarere, men traff i stedet franskmannen. Sanchez' svake straffe ble reddet av Manuel Neuer, og spissen bommet på returen, men fikk en tredje sjanse og befordret den elegant i mål da Bayern så ut til å ha avverget faren. Utligningen fikk følge av flere Arsenal-sjanser. Mustafi fikk fyre løs fra fri posisjon foran mål, men rett på Neuer. Keeperen reddet også alene med Mesut Özil rett før pause, og det begynte å se ut som det kunne bli Arsenals dag. Tre Bayern-mål på ti minutter i annen omgang sørget for at det i stedet ble en ny stor Wenger-nedtur. – Når det gjelder, er vi alltid på nivået, sa Robben med henvisning til den siste tidens kritikk mot Bayern.

(©NTB)