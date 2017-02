NBA: James storspilte i Cavaliers-seier

James sto også for 14 assists for Cleveland som sikret sin 38. seier denne sesongen med bare ett minutt og 39 sekunder igjen på klokka ved tidligere Timberwolves-spiller Derrick Williams. James hadde også en trepoenger like før.

Cavaliers sto dermed imot Andrew Wiggins som endte med 41 poeng for Timberwolves. Canadieren tangerte sin nest største poengsum i løpet av en kamp denne sesongen.

Wiggins hadde også hjelp fra Karl-Anthony Towns. Han scoret 26 poeng og tok sju returer. Gorgui Dieng la på 12 poeng, men ingen andre Timberwolves-spillere scoret tosifret i løpet av oppgjøret.

Det var Cavaliers andre seier mot Minnesota på to uker. Cleveland-laget slo Timberwolves 125-97 i starten av februar.

Cleveland måtte klare seg uten Kevin Love. Han måtte gjennomgå en operasjon på sitt venstre kne tirsdag og er ute i seks uker. Love står i gjennomsnitt for 20 poeng og 11 returer hver kamp.

(©NTB)