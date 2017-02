Svendsen: – Må slå meg på brystkassa

Den svært ubehagelige opplevelsen etter lørdagens sprint, der han helt utmattet kollapset i målområdet, satte en støkk i 31-åringen. I dagen som har gått siden episoden har han jobbet hardt med å få den på avstand.

Torsdag er det normaldistansen som gjelder. Der vil Svendsen ha medalje, aller helst gull, men også svar på at kroppen fungerer som den skal. Det er helt avgjørende for at han melder seg klar for lørdagens VM-stafett.

På spørsmål fra NTB om han vil føle seg fram litt innledningsvis på 20-kilometeren, for å kjenne hvilke signaler kroppen gir, svarer han:

– Jeg kan nesten ikke føle meg for mye fram. Når jeg først står på startstreken, må jeg bare gi full gass. Jeg må ha glemt det som skjedde, og ristet det av meg for godt.

Må gi blaffen

– Hvordan gjør du det?

– Jeg må slå meg litt på brystkassa og sette alle kluter til. Det handler om å gi litt blaffen i hele situasjonen, og skyve vekk alle tanker og spørsmål man eventuelt har, sier veteranen.

Svendsen bekrefter overfor NTB at han også følte seg dårlig underveis på lørdagens sprint.

– Jeg følte meg ikke ute av form, men jeg følte bare at jeg ikke var like sterk som vanlig. Kroppen føltes litt vissen, og jeg vet rett og slett ikke hvorfor, sier han.

Noe fullgodt svar på hva som skjedde, har han fortsatt ikke. Væske- og næringsmangel er bare én mulig teori.

– Det kan ha vært det, men ikke nødvendigvis. Det kan også ha vært en dårlig dag og en miks av flere ting, sier han.

Familien på plass

Torsdagens normaldistanse blir forhåpentlig bekreftelsen på at Svendsens kropp igjen responderer som normalt. I så fall blir trønderen å regne med – og er det åpenbare valget også som ankermann på stafetten.

Lagkamerat Johannes Thingnes Bø sa mandag til NTB at han anså en innbitt Svendsen som en enda større gullkandidat etter det som skjedde på sprinten.

– Det er hyggelig å høre det. Johannes har alltid hatt ekstra troen på meg. Han nevner alltid meg blant favorittene, selv om jeg er i dårlig form. Kanskje har han litt unaturlig høye forventninger til meg, sier trønderen selv.

– Han sier det kanskje for å redusere presset på seg selv?

– Han er en stor fan, det er vel sånn det er, ler Svendsen.

Humøret er på plass foran normaldistansen, og tirsdag fikk han også familiebesøk i VM-byen Hochfilzen.

– Det betyr mye. Det er veldig hyggelig å ha dem her. De synes nok ikke hendelsen på lørdag var spesielt morsom, så jeg tror det hjelper litt for dem å være litt nærmere. Da føler de at de har litt mer kontroll over det som skjer, sier Svendsen.

Kanskje får kjæresten Samantha og resten av familien noe å juble for torsdag.

