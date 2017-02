Vil endre fotballtingets sammensetning

Saken har vært diskutert i flere år. Nå ber fotballpresident Terje Svendsen Fotball-Norge om å ta en beslutning.

– Organisasjonsutvalget har jobbet i lang tid, og dette er det mest omfattende som skal diskuteres på tinget i år. For å øke representativiteten til tingmedlemmene, i dag er det fritt opp til hver enkelt klubb å melde seg, må vi se på sammensetningen, siden de ikke nødvendigvis reflekterer antall klubber i hvert enkelt geografisk område, sier Svendsen.– Forslaget er at man tildeler kretsene et visst antall medlemmer/møtende representanter på tinget avhengig av størrelsen på kretsen. Da får man en sammensetning som representerer fotballen ute i distriktene, mener fotballpresidenten. Man vil unngå at "møteflinke" klubber får mer å si enn størrelsen på klubbene skulle tilsi. – Hva er demokratisk og ikke? Er det demokratisk at den som melder seg på har retten til å hevde sin rett, eller skal det settes sammen mer representativt? Det er viktig at vi lander dette. Dette har vært en gjenganger. Vi må få landet diskusjonene, sier Svendsen.

