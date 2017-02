Zlatan imponert av Martial

– Når han spiller, så spiller han veldig bra. Han er ikke en som gjør mye ut av seg utenfor banen, han er stille og veldig profesjonell, sier Zlatan Ibrahimovic til britiske medier.

Martial ble sommeren 2015 den dyreste tenåringen i fotballhistorien da han ble solgt til Manchester United fra Monaco for 590 millioner kroner. 21-åringen scoret elleve mål for engelskmennene forrige sesong.

Denne sesongen har det gått tyngre for franskmannen. Han har bare fått starte to ligakamper og har blitt kritisert av Mourinho for sin manglende vinnerskalle.

Det merker ikke Uniteds svenske stjerne noe til.

– Han går ikke og henger med hodet. Han gir mye energi, sier Ibrahimovic.

