Eckhoff står over trening – usikker foran stafetten

Det kan bety at Norges stafettjenter må klare seg uten sin viktigste løper når de skal forsvare VM-gullet fra Holmenkollen fredag.

– Hun var ikke bra etter gårsdagens normaldistanse. Hun følte seg dårlig utover ettermiddagen og slet med den følelsen i natt. Hun har følt seg bedre fra totiden i natt, men har sovet lite og vi ønsker at hun skal få best mulig tid til å forberede seg til stafetten, sa landslagstrener Stian Eckhoff.

Landslagslege Ola Berger sa følgende om situasjonen:

– Tiril er sliten etter løpet. Vi tror ikke det er noe smittsomt eller noe sånn. Da det snudde klokka to i natt så ble det litt kort tid til å møte opp på pressekonferanse og å trene i formiddag. Formen er stigende, så vi tenker at hun skal være klar for stafett i morgen. Det er plan A, sa Berger.

Eckhoff ble beste norske utøver på 39.-plass på normaldistansen.

