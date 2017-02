Thingnes Bø ankermann på VM-stafetten

Den norske landslagsledelsen valgte i det lengste å utsette avgjørelsen om hvilken utøver som skal gå hvilken etappe lørdag. Ved 16-tiden fredag utløp imidlertid fristen for å melde det endelige laget.

Fredag kveld offentliggjorde Det internasjonale skiskytterforbundet (IBU) de offisielle startlistene til stafetten. Der fremgår det at Emil Hegle Svendsen går andreetappen for Norge.

Svendsen har vært norsk ankermann på samtlige stafetter i mesterskap siden 2011, men etter to dårlige opplevelser i Hochfilzen (sprinten og normaldistansen) sådde 31-åringen selv tvil om han var rett mann for den viktige sisteetappen.

– Jeg er mer i tvil enn før VM, ja. Da følte jeg meg ganske sikker på å gå den siste etappen. Nå er situasjonen annerledes, sa Svendsen til NTB på det norske lagets pressetreff fredag morgen.

Bjørndalen starter

– Vi må prøve å gjøre en god logisk avgjørelse ut fra det som skjer nå, og det som har vært før. Det er vanskelig å si akkurat hva som er riktig, sa han videre om etappefordelingen.

Enden på visa ble altså at Svendsen går etappe nummer to.

Ole Einar Bjørndalen åpner stafetten, akkurat som han gjorde da det ble VM-gull i Holmenkollen for ett år siden. Da sendte han ut Tarjei Bø på andreetappen, før Johannes Thingnes Bø og Svendsen tok seg av andre halvdel av gulljakten.

Lørdag går brødrene Bø de to siste etappene.

Thingnes Bø avslutter

Johannes Thingnes Bø ga tidligere denne uken uttrykk for at han kunne være et alternativ som ankermann dersom Svendsen ikke følte seg beredt til å ta rollen.

– Jeg føler meg i bra form, så det er mulig at jeg kan stille opp hvis han ikke føler seg helt sterk. Men jeg tror måten vi løste stafetten på i fjor ved å prøve å komme oss av gårde fra resten av lagene, kan bli nøkkelen. Da tror jeg at jeg kan gjøre en bedre jobb på en av midtetappene. Det blir mye taktikk på sisteetappen og ofte en spurt, og der tar Emil meg i de fleste situasjoner, analyserte 23-åringen da.

Nå blir det likevel han som får jobben med å avgjøre det han selv spår blir en tett og dramatisk kamp om VM-gullet.

– Kampen blir knallhard, og jeg tror det blir en av de jevneste stafettene som har vært i mesterskapssammenheng så langt, sa lillebror Bø til NTB tidligere fredag.

