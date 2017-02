Utsetter fordelingen av stafettetappene

Fredag formiddag møtte stafettlaget og landslagsledelsen pressen i den norske leiren på Hotell Edelweiss i Hochfilzen. Klart er det at Emil Hegle Svendsen, Tarjei Bø, Johannes Thingnes Bø og Ole Einar Bjørndalen skal forsøke å forsvare VM-gullet fra Holmenkollen i fjor.

Hvem som går hvilke etapper lørdag, er imidlertid ikke avklart.

– Der har vi en løpende vurdering. Vi kommer ikke til å bestemme oss før klokken 16, sa landslagstrener Egil Kristiansen til NTB.

– Hvorfor drøyer dere?

– Det er for å være mest mulig sikre på at vi tar det rette valget, svarer Kristiansen, og bekrefter at situasjonen har endret seg siden før mesterskapet i Hochfilzen startet.

Da var Emil Hegle Svendsen et sikkert kort som norsk ankermann. Trønderen har avsluttet stafetten for Norge i samtlige mesterskap siden 2011.

Motgang

Så langt har imidlertid årets VM har vært en tung opplevelse for veteranen. På sprinten fikk han trøbbel etter målgang og måtte ha legetilsyn, og på torsdagens normaldistanse ble det tre bom på standplass og en beskjeden 29.-plass. Farten i langrennssporet var heller ikke på det nivået han ønsket seg.

31-åringen vedgår at han ikke er like trygg på seg selv som før VM.

– Jeg er mer i tvil enn før VM, ja. Da følte jeg meg ganske sikker på å gå den siste etappen. Nå er situasjonen annerledes, sier Svendsen til NTB.

Han mener også at etappefordelingen på lørdagens stafett dermed ikke er like opplagt.

– Jeg tenker at den er litt mer usikkert enn før VM. Vi må prøve å gjøre en god logisk avgjørelse ut fra det som skjer nå, og det som har vært før. Det er vanskelig å si akkurat hva som er riktig, sier han.

Tror på Svendsen

Landslagstrener Kristiansen mener situasjonen til trønderen ikke er riktig så dyster som hovedpersonen gir uttrykk for.

– Emil hadde en dårlig opplevelse på sprinten. Normaldistansen var ikke helsvart, men han var absolutt ikke der han ønsker å være. Samtidig vet vi hva Emil er god for. Jeg så noe positivt med Emil på 20-kilometeren, og jeg tror han er klar for å gjøre en veldig god stafettetappe, sier han til NTB.

Skulle Svendsen bli flyttet over på en annen etappe, kan Johannes Thingnes Bø fort få oppgaven med å avslutte stafetten for Norge.

