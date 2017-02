400. seier for Tsonga

Franskmannen spiller søndag for sin første triumf i turneringen. Han var i finale også for seks år siden, men tapte da.

Søndag møter han 3.-seedede David Goffin fra Belgia, som slo den franske kvalifiseringsspilleren Pierre-Hugues Herbert 6-1, 6-3 på 74 minutter.

Tsonga trengte bare 72 minutter på å vinne sin semifinale.

– Jeg spilte en god kamp. Serven min var solid, og det er godt for spillet mitt. Når jeg server som i dag kan jeg være mer offensiv, sa Tsonga.

Berdych var i semifinale i Rotterdam for fjerde gang. Han vant turneringen i 2014, men var sjanseløs lørdag.

Goffin spiller finale for annen helg på rad. Sist tapte han for Grigor Dimitrov i Sofia, men belgieren fikk revansj med seier over Dimitrov i kvartfinalen i Rotterdam.

