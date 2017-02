Hopp-Norge henter inn værguru

Det meste er på plass til konkurransestart i Holmenkollen 10. mars. Én ting får ikke Norges Skiforbund gjort så mye med, nemlig været.

– Vi er så privilegerte at vi har med oss Norges beste meteorolog i Kristen Gislefoss under turneringen. Han skal primært se på været i hoppbakkene, men vil også hjelpe oss med å se an været før vi skal ut på tur i busser og fly, sier Raw Air-sjef Arne Åbråten.

Potensiell skrekkdag

Spesielt én dag er Åbråtens store bekymring: 17. mars. Da skal alle hoppere, ledere og medier fraktes grytidlig fra Trondheim for å rekke kveldsrennet i Vikersund.

– Den dagen er vi avhengig av ikke å ha uhell. Det er godt det ikke er snakk om fredag den 13. Vi må komme oss fra Trondheim til Vikersund uten problemer, sier Åbråten.

Han får fått detaljert værstatistikk fra Meteorologisk institutt.

– Og dårlig vær bør en så rutinert herremann kunne forutse på prognosene halvannen dag i forkant, sier Åbråten.

– Vi har alle bussene våre i Trondheim. De skal egentlig ned igjen til Østland på kvelden etter rennet i Granåsen, men ser vi at det ikke går an å fly fredag morgen – må vi ta en rask vurdering. Da er det kanskje dumt å sende tomme busser nedover. I verste fall må over i bussen også med hopperne, påpeker Raw Air-sjefen.

Sikter mot 200.000 tilskuere

Han er livredd for at man har oversett en liten filleting som kan sette en stopper for ti renn på ti dager.

– Men det har ikke gått så langt at jeg våkner om natten og drømmer om at vi har renn uten at hopperne er med, gliser hadelendingen.

– Det er ingen røde flagg når det gjelder den sportslige gjennomføringen. Logistikken vet vi blir en utfordring i et langstrakt land, men vi har tatt stikkprøver. Det er reserveløsninger klare dersom en sjåfør blir syk, et kjøretøy blir påkjørt eller får motorsport. Det fine er at vi som arrangør tar hånd om alt av transport, sier Åbråten.

Billettene blir revet bort i Holmenkollen og Vikersund, mens det ikke har vært tradisjon for mange forhåndssolgte billetter i Trondheim og Lillehammer.

– Slår vi sammen tallene fra tidligere enkeltrenn, når vi 100.000 tilskuere. Jeg er fornøyd med enhver økning det første året, men i løpet av tre år sikter vi mot 200.000 tilskuere gjennom våre ti konkurransedager, sier sjefen for den nye, norske hoppturneringen.

(©NTB)