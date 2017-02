Mathis Olimb matchvinner to sekunder før slutt

Dermed fikk Linköping hurtig revansj for fredagens sjokktap mot samme motstander.

Karlskrona sliter tungt i SHL, men har hatt et eget tak på Linköping. Lørdag så laget ut til å ta poeng for fjerde gang på fire innbyrdes møter denne sesongen, helt til eldstebror Olimb steg fram.

Linköping fikk avslutte kampen i overtall etter at gjestenes Morten Madsen ble utvist 1.40 minutt før slutt. Det så ut til å ende resultatløst, men 14 sekunder før slutt tok Linköping timeout og avtalte en siste offensiv. To sekunder før sirenen knallet Olimb pucken i mål ved stolpen.

Første gang

– En utrolig følelse. Jeg har aldri avgjort en kamp så sent, og har heller ikke opplevd at noen lagkamerat har gjort det. Det var veldig deilig etter at vi kjempet og kjempet, sa Olimb.

Til stor glede for lagkameratene og drøyt 6000 hjemmetilhengere fant han en luke til høyre for keeper Johannes Jönsson.

– Emil Sylvegård og Niklas Persson dekket godt foran målet og har en stor andel av æren. Jeg har ofte fått høre at jeg må skyte mer. Jeg har tenkte det selv også, i ti år, men skyter for sjelden. Nå blir kanskje selvtilliten bedre, sa matchvinneren.

– Klart det er surt for Karlskrona å tape to sekunder før slutt, men jeg synes vi var det beste laget gjennom 60 minutter. Vi førte spillet hele tiden, sa hjemmetrener Dan Tangnes til C More.

Spart

Før fredagens bortetap hadde Linköping vunnet 11 av sine 12 siste kamper, mens Karlskrona sto med 12 tap på rad.

Ken André Olimb scoret 1-0-målet i lørdagens kamp, men det var broren som ble den store helten. Etter en treg start på sin første Linköping-sesong er han oppe i sju mål og seks assist.

– Jeg håper jeg har spart det beste til sist. Vi vil så høyt opp som mulig på tabellen, sa Mathis Olimb.

Växjö slo Leksand 6-0 borte lørdag og er nå fem poeng foran serietoer Frölunda, som tapte 2-4 for Luleå. HV71 og Linköping er ytterligere fire poeng bak.

