Varsler kritisk evaluering etter ny stafettbom

Tre medaljer er norsk fasit når to renn gjenstår av VM i Hochfilzen. Det er langt unna der norsk skiskyting ønsker å være. Under fjorårets VM på hjemmebane i Holmenkollen ble fasiten fire gull, to sølv og tre bronsemedaljer. Norge var da nest beste nasjon.

Det er man ikke i nærheten av å kopiere i Hochfilzen. Johannes Thingnes Bøs to sølvmedaljer og Ole Einar Bjørndalens bronsemedalje er så langt lyspunktene i et uvanlig medaljefattig norsk mesterskap. Fredag ble det 11.-plass på kvinnestafetten, den svakeste norske plasseringen på distansen noen gang.

Lørdag gikk Johannes Thingnes Bø Norge inn til åttendeplass på herrestafetten. Svakere plassert har ikke Norge vært siden VM i bulgarske Borovetz i 1993. Da ble det niendeplass.

Må jobbe hardt

Idrettssjef Morten Aa Djupvik så ingen grunn til å skjønnmale det som skjedde på herrestafetten.

– Jeg trodde ikke i min villeste fantasi at det skulle gå sånn. Vi kom skjevt ut, og var egentlig aldri med i stafetten. Verken på standplass eller i skisporet, oppsummerte han til NTB.

– Vi vinner sammen og taper sammen, og i dag tapte vi sammen. Det er stusslig, tilføyde idrettssjefen.

Han legger ikke skjul på at det nå må kritiske evalueringer til for å se på hva som ligger bak de svake VM-resultatene.

– Jeg tror ikke det er bare én ting å sette fingeren på. Det er mer kompleks enn som så. Vi er nødt til å se på hvorfor vi i år ikke har samme antall medaljer som under VM på hjemmebane i fjor. Det har vi absolutt hatt ambisjoner om, men det har vi ikke klart, sa Djupvik.

Umiddelbart etter lørdagens stafett hadde han få klare svar.

– Jeg har ikke noen god forklaring på det akkurat nå, bortsett fra at vi skal snu de steinene vi kan snu og gjøre de justeringene som skal til. Vi må jobbe hardt når vi nå skal evaluere og planlegge fram mot et OL som er ett år unna, sa han.

Lettere å være kritisk

– Ville det vært greiere om dere hadde hatt en åpenbar forklaring på problemene?

– Så absolutt, men sånn er toppidretten veldig sjelden. Det er sjelden det er bare én ting å sette fingeren på. Da hadde det vært veldig kjedelig. Akkurat nå føles det som om det er litt mange ting som kunne ha vært bedre, men vi må ikke svartmale heller, sa idrettssjefen og henviste til Thingnes Bøs og Bjørndalens tre medaljer.

Djupvik mener samtidig at det som ligger an til å bli en real VM-nesestyver, kan føre noe positivt med seg.

– Fordelen med at ting ikke går veien, er at det er mye lettere å være kritisk i evalueringen. Når ting går bra, er det veldig lett å si at vi fortsetter i samme spor. Her har vi en jobb å gjøre. Skal jeg trekke noe positivt ut av en mer enn svart dag, tror jeg forholdene ligger veldig til rette for en selvransakelse og en kritisk evaluering, sa han.

Franske Siegfried Mazet og langrennslandslagets tidligere suksesstrener Egil Kristiansen ble hentet på trenersiden rundt herrelaget før årets sesong. Djupvik mener de to har alt som skal til for å løfte det norske laget inn mot OL i Pyeongchang neste vinter.

– Vi har de beste trenerne vi kan få tak i. Likevel har vi ikke fått ut potensialet, og det er kjedelig. Jeg er samtidig sikker på at resultatene av det gode samarbeidet mellom Siegfried og Egil skal vise seg neste sesong, sa Djupvik.

Evalueringen av årets sesong starter etter at verdenscupsesongen avsluttes i Holmenkollen midt i mars. Før den tid står prøve-OL i Sør-Korea og verdenscup i finske Kontiolahti på programmet.

