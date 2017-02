Wenger vil bli i Arsenal

Franskmannens framtid er uklar, og kontrakten hans med London-klubben utløper etter inneværende sesong. Wenger, som har vært i Arsenal siden 1996, har hatt stor suksess hos "The Gunners", men fansen skriker etter en ny Premier League-tittel. Den forrige kom tilbake i 2004.

Resultatene i serien og i mesterligaen har variert i senere år, noe som ofte har gitt Wenger kritikk. Likevel har han hele tiden klart å bringe klubben til en topp-fire-plassering. Dét er likevel ikke nok for alle. Svake prestasjoner i serien den siste tiden har skapt uro, og denne ble forsterket etter 1-5-ydmykelsen mot Bayern München i mesterligaen tidligere denne uken. Både fans og eksperter har gitt uttrykk for at 67-åringen bør gi seg som Arsenal-sjef etter sesongen. Wenger har vært ordknapp rundt sin framtid etter tapet i Tyskland, men nå åpner han opp om hva han helst vil.

– Jeg foretrekker å bli i Arsenal. Jeg tror jeg har vist (alle) det. Men jeg er voksen nok til å analysere situasjonen, sier Wenger.

Han tør ikke spå noe om framtiden, men er uansett klar på at han ønsker å fortsette som trener.

– Jeg har ikke kommet dit at jeg ønsker å gi meg som manager, sier franskmannen, som tidligere denne uken ga uttrykk for at han uansett kommer til å fortsette med fotballen neste sesong, hos Arsenal eller andre steder.

Mandag gjester Arsenal lille Sutton i FA-cupens 5. runde.

