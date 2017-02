Elverum vant toppkampen 

Med kun seks kamper igjen av seriespillet, deriblant fire hjemmekamper for serielederen, har Elverum sju poengs luke ned til Bækkelaget.

– Nå er gullet så godt som i Elverum, sa Eurosport-kommentator Sindre Walstad.

– Det er nesten umulig å se for seg at Elverum taper dette seriegullet.

Keeper Morten Nergaard ble kampens store spiller søndag. Han hadde en redningsprosent på 49 i første omgang, og fortsatte å gjøre livet vanskelig for Magnus Abelvik Rød og de andre Bækkelaget-skytterne etter pause.

Kristian Sæverås i motsatt bur hevet seg de siste tretti minuttene og holdt bortelaget inne i kampen ved ikke å slippe Elverum lenger foran enn tre mål.

Bækkelaget var kun et mål bak på 22-21 to minutter før slutt, men et straffekast fra landslagsspiller André Lindboe ordnet ny tomålsledelse.

Da Nergaard noterte seg for nok en redning med 40 sekunder igjen, var det klart at det var Elverum som vant toppoppgjøret søndag.

I de to andre kampene søndag ble det storseirer til favorittene. ØIF Arendal vant enkelt 37-21 mot Lillestrøm, mens Fyllingen slo Falk Horten 31-16.

